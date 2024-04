La corsa sul Milan



Il confronto sul calendario

Roma-Juventus

Milan-Genoa

Juventus-Salernitana

Milan-Cagliari

Bologna-Juventus

Torino-Milan

Juventus-Monza

Milan-Salernitana

Qualcosa forse è cambiato. E' bastato un gol, ma pesantissimo: l'ha firmatoma è stato come se l'avessero segnato tutti, perché alle spalle di Mandas è finita pure la paura della. In finale di Coppa Italia e (più) dentro il finale di campionato. Cioè: adesso inizia lo snodo cruciale, per conquistare un posto Champions che sembrava scontato e adesso lo è un po' meno.Più che guardarsi indietro, ecco, la Juve potrebbe avere oggi la presunzione di farlo. Ilnel derby è parso una squadra in chiara difficoltà, ormai aggrappata a pochi obiettivi e a nessuna speranza. Vincere sabato contro i rossoneri vorrebbe dire portarsi a due punti dal secondo posto, oltre a dare una spallata netta e decisa alla qualificazione per la prossima Champions League.ci crede. Ci crede pure la squadra. E una frase del tecnico l'ha chiarito più di altre, quest'aspetto: "Un risultato negativo stasera avrebbe avuto ripercussioni". E non è un aspetto banale.Mancano dunque 5 giornate di campionato. Dopo Juve-Milan, appena 4. Ecco le partite, oltre allo scontro diretto, dove Juventus e Milan potrebbero giocarsi il secondo posto.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.