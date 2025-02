Juventus, la corsa al quarto posto si infiamma. Il pari con la Lazio può aiutare Motta

AFP via Getty Images

La corsa al quarto posto in Serie A si fa sempre più intensa dopo il pareggio a reti inviolate della Lazio sul campo del Venezia. I biancocelesti, privi di giocatori chiave come Nicolò Rovella (squalificato), Taty Castellanos, Matias Vecino ed Elseid Hysaj (infortunati), non sono riusciti a trovare la via del gol contro un Venezia ben organizzato.Questo risultato rappresenta un'occasione mancata per la Lazio di consolidare la propria posizione in zona Champions League. Con 47 punti, i capitolini mantengono un vantaggio esiguo sulla Juventus, attualmente quinta a quota 46 punti.

Il Milan, settimo in classifica, è consapevole dell'importanza di una vittoria per rimanere in corsa per un posto in Champions League. I rossoneri affrontano un Torino che ha subito una sola sconfitta nel 2025, rendendo la sfida ancora più impegnativa.Le formazioni ufficiali vedono il Milan schierare un attacco stellare conIl risultato di Torino-Milan potrebbe rimescolare ulteriormente le carte nella corsa al quarto posto, con diverse squadre racchiuse in pochi punti e pronte a sfruttare ogni passo falso delle dirette concorrenti.