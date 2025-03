Juventus, ora la corsa Champions è sul Bologna. 9 finali, ecco dove si può tentare il sorpasso

Getty Images



Juventus, cosa serve per il quarto posto?

Serie A, la classifica

Inter 64

Napoli 61

Atalanta 58

Bologna 53

Juventus 52

Lazio 51

Roma 49

Fiorentina 48

Milan 47



Juventus, quando si potrebbe superare il Bologna?



Juventus vs Bologna, le prossime sfide Champions



Juventus, si può superare il Bologna?

, sono quelle che attendono la. Anche se storicamente la Juventus non è così fortunata nella finali, ma. L'obiettivo minimo per salvare una stagione decisamente discutibile è agguantare il quarto posto che significanella prossima stagione. Di conseguenza significa salvare il bilancio ed evitare l'aumento di capitale. Non solo però, significherebbe anche salvare l'orgoglio e onorare la maglia, fino alla fine.La classifica attuale di Serie A dice che la Juventus di Thiago Motta, dopo lo scivolone del Franchi, occupa il quinto posto a quota 52 punti. Sopra di lei c'è il, con un punto di vantaggio. Quindi la corsa quarto posto è proprio sull'ex squadra del tecnico bianconero Thiago Motta.La corsa Champions quindi è più che mai infuocata, per quel quarto posto che vale 70 milioni. Quali sono le prossime partite? La Juventus al rientro dalla sosta ospiterà allo Stadium il Genoa per provare a dimostrare di essersi ricompattata, in programma sabato 29 marzo alle 18. Il Bologna in quel turno sarà ospite del Venezia. Due sfide complesse. Proseguendo,. Qui, stando alla classifica, si potrebbe provare il sorpasso, qualora i rossoblù dovessero perdere terreno contro il Napoli di Antonio Conte.. Quindi potrebbe arrivare uno scivolone della squadra di Vincenzo Italiano e la Vecchia Signora avrà l'obbligo di recuperare terreno. Successivamente ci sarà ancora lo scontro diretto, al Dall'Ara di Bologna, in programma il 4 maggio. Qui ci si giocherà tutto. Nelle ultime tre sfide poi la Juventus avrà: Lazio, Udinese e Venezia. Il Bologna invece Milan, Fiorentina e Genoa.Ci sono quindi più occasioni di superare il Bologna e di poter arrivare ad un pass per la prossima Champions League, ora spetterà alla squadra di Thiago Motta sfruttarle, rispondere "presente" e salvare almeno quel poco che ancora si può salvare da questa stagione.





