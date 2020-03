Il centrocampista della Juventus Sami Khedira lancia un messaggio per tutti coloro che in questi difficili giorni stanno portando avanti la battaglia al coronavirus: "Ciao a tutti! Oggi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i medici, gli assistenti medici, gli infermieri, i farmacisti, i poliziotti, i dipendenti dei supermercati, i camionisti, i servizi di consegna, il personale in laboratori. Grazie a tutti coloro che ogni giorno cercano di trovare un antidoto al virus. So che siamo in una fase difficile e voi ci sostenete, giorno dopo giorno per questo siete incredibilmente importanti eAdesso è il nostro momento per sostenervi, a voi va assolutamente tutto il mio rispetto e il mio applauso. Grazie mille di cuore, continuate così".