Prima il silenzio, poi il boato. E infine i cori. Allo Stadium ambiente surreale, ma la vittoria ricuce le ferite

Getty Images

La protesta dei tifosi



Cosa cambia la vittoria

Se non è silenzio, allora sono fischi. E quando i fischi finiscono, inizia la contestazione.Poco prima di varcare i cancelli, gli ultras si erano già fatti «sentire» con due striscioni esposti sulle grate all’ingresso della Curva Sud. Il primo recita: «Cercasi uomini per questa maglia, fino ad allora giocate in giallo». Un messaggio chiaro: la squadra è ritenuta indegna. Il secondo striscione avverte: «Voi tutti qua di passaggio, noi la storia». Nessun destinatario preciso, a differenza dei cori di due giorni fa, ma una firma significativa: quella dei due gruppi assenti al corteo di domenica.In campo, tra occasioni – tante – e la paura per Suslov, scorrono 45 minuti sospesi. Nella ripresa, il copione cambia. La voce si alza: «Dirigenza, avete rotto il c...», per scaldare gli animi. Poi: «Più rispetto per noi» e «Rispetto per i nostri colori». Infine, un nuovo slogan: «Tifiamo solo la maglia».La svolta arriva sul campo. Thuram prima, Koopmeiners poi – accolto inizialmente dai fischi, ma applaudito dopo il gol – mandano in frantumi la contestazione. Il risultato impone una pausa, uno sguardo alla classifica. Se prima in pochi ci credevano, la vicinanza alla vetta spinge qualcuno a un cambio di prospettiva. La reazione al gol dell’olandese è il più. Come se tutto fosse dimenticato nel tempo di un destro a incrociare.Mentre lo Stadium si svuota, il saluto della squadra è rapido e stavolta indolore. Resta solo uno striscione, poche decine di tifosi: «Storicamente noi», si legge. È il motto di un gruppo e rimane esposto finché è possibile. Anche quello è un messaggio. Anche quello va registrato. La chiosa, invece, è un coro contro i tifosi ospiti.Fuori dallo stadio, i tre punti spazzano via le tensioni e le parole delle ultime 24 ore si dissolvono nel nulla. Il potere della vittoria è tutto qui: trasforma anche i cori più crudi in semplici parole sulla sabbia.