Juve, quanto vale la Coppa Italia

Al di là del prestigio che deriva dalla presenza di un altro trofeo in bacheca, lahadi buoni motivi per vincere la, di cui questa sera dovrà ipotecare la finale confermando il vantaggio sulla Lazio. Come ricostruito da Tuttosport, infatti, strappare il pass per l'ultimo atto vale almeno 5 milioni, alzare poi il trofeo il 15 maggio all'Olimpico farebbe salire la somma a 7,6, al netto degli incassi da botteghino (i bianconeri sono stati impegnati in casa tre volte, poi nella partita decisiva gli introiti vengono divisi tra le due squadre in campo e la Lega).Giocare la finale di Coppa Italia, poi, avrebbe un'incidenza anche sulla prossima stagione, permettendo alla Juve di disputare lain Arabia nel gennaio 2025, con la nuova formula delle Final Four che mette in palio un montepremi da 23 milioni. L'anno scorso l'Inter, trionfando, si è portata a casa 8 milioni, in un contesto che peraltro garantisce ai club una vetrina notevole a livello di visibilità del brand e di ritorno di immagine, per attrarre investimenti e sponsor. Tutte potenziali boccate di ossigeno per la Vecchia Signora, in un periodo non esattamente di vacche grasse.