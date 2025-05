Quante volte la Juventus ha vinto la Coppa Italia?

Ilha conquistato la finale di Coppa Italia 51 anni dopo l'ultima volta. I rossoblù hanno battuto in finale il Milan e si sono guadagnati il terzo successo nella competizione, oltre a un posto sicuro almeno in Europa League. Un bel percorso della squadra di Italiano, che ha sconfitto nettamenteprima di arrivare in finale.La Juventus era uscita dalla Coppa Italia proprio per mano dei toscani, dopo una brutta prestazione commentata all'epoca con parole forti da. Sono cambiate certamente diverse cose, ancor più se si pensa che esattamente un anno fa erano proprio i bianconeri a trionfare in Coppa Italia.

Con il successo della stagione 2023/24, l'ultimo targato Massimiliano Allegri, la Juventus aveva messo in bacheca. Nessun club in Italia ha vinto tante volte il trofeo quante i bianconeri: al secondo posto si trovanoLa Juve ha trionfato nelle seguenti edizioni: 1937/38, 41/42, 58/59, 59/60, 64/65, 78/79, 82/83, 89/90, 94/95, 2014/15, 15/16, 16/17, 17/18, 20/21, 23/24.