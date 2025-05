Juventus-Udinese, i convocati di Tudor: doppia chiamata dalla Next Gen, l'elenco completo

Igor Tudor ha diramato la lista dei giocatori convocati per Juventus-Udinese, match valevole per la penultima giornata di Serie A che si giocherà questa sera all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio previsto per le ore 20.45.Confermata, come da indicazioni della vigilia la presenza tra i convocati di Gatti, Cambiaso e Kelly, non ce la fa invece Teun Koopmeiners, il cui campionato sembra giunto ai titoli di coda. Per completare il parco dei giocatori a disposizione, Tudor ha convocato anche due giovani provenienti dalla Next Gen: il difensore Javier Gil Puche e il terzino Riccardo Turicchia.

I convocati di Tudor: l'elenco completo