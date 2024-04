I convocati della Juventus per la sfida con la Fiorentina



Portieri

Szczesny

Pinsoglio

Perin



Difensori

De Sciglio

Bremer

Gatti

Danilo

Alex Sandro

Rugani

Cambiaso

Djalò



Centrocampisti

Locatelli

Kostic

McKennie

Miretti

Weah

Rabiot

Alcaraz

Nicolussi

Attaccanti

Chiesa

Vlahovic

Yildiz

Iling

Kean

Sono stati resi ufficiali i convocati della Juventus a poche ore dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina. Non c'è nessuna novità sostanziale: l'unico assente resta Milik, che non ha ancora smaltito il problema fisico. Il polacco rientrerà tra circa 20 giorni per giocare le ultime partite dell'annata.