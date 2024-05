Mancano poche ore al calcio d'inizio della gara dell'Allianz Stadium train programma oggi alle 18. Ultima sfida della stagione per i bianconeri momentaneamente allenati da Paolo. Gara ricca di emozioni quella di oggi pomeriggio nella casa bianconera: sarà l'ultima sfida di Alex Sandro con la maglia della Vecchia Signora. Inoltre verrà portata la Coppa Italia appena vinta per il consueto giro di campo in trionfo. Tra i convocati assente il centrocampista francese Adrien Rabiot alle prese con un affaticamento muscolare. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizioneVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.