Juventus, i CONVOCATI per il Mondiale per Club: qualche sorpresa, c'è Bremer

Juventus, chi non partirà per il Mondiale per Club

Juventus, i convocati per il Mondiale per Club

2 Alberto

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

14 Milik

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

38 Daffara

40 Rouhi

51 Mbangula

64 Garofani

La Juventus pochi istanti fa ha diramato l'elenco dei 28 convocati che prenderanno parte al Mondiale per Club agli ordini di Igor Tudor. Rispetto alla lista diramata precedentemente ci sono otto giocatori che non partiranno alla volta degli Stati Uniti. La cui partenza è prevista per domani mattina.Non figurano in lista infatti Anghelè, Gli Puche, Owusu, Pietrelli, Cudrig, Mancini e Turco. Da segnalar invece il ritorno nella lista di Gleison Bremer e anche di Arek Milik. Di seguito l'elenco invece dei giocatori convocati da Tudor:





