Chi sono i giocatori convocati dalla Juventus per il Mondiale per Club?

La Juventus ha comunicato la lista ufficiale dei 28 giocatori che prenderanno parte alla spedizione negli Stati Uniti, dove i bianconeri disputeranno la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre.La Juve debutterà nella notte del 19 giugno alle ore 3 italiane: la squadra di Igor Tudor sfiderà gli emiratini dell'Al-Ain. Il 22 giugno, a Philadelphia, sarà sfida contro i marocchini del Wydad Casablanca, mentre il 26 sarà tempo della supersfida contro il Manchester City, in programma a Orlando. Andiamo a scoprire chi sono i giocatori della Juventus convocati per il Mondiale per Club.

I convocati della Juventus per il Mondiale per Club

2 Alberto

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

14 Milik

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

38 Daffara

40 Rouhi

51 Mbangula

64 Garofani