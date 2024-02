Sarà il direttore di gara Rosarioa fischiare l'inizio del match dell'Allianz Stadium tra. Abisso ha arbitrato 5 partite della Juventus, con un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'arbitro di Palermo ha diretto il match allo Stadium vinto dal Benevento per 1-0 nella stagione 2020-2021, così come l'altra partita contro i lucani vinta dalla Juve. Inoltre, ha officiato la gara contro la Sampdoria al Ferraris, terminata 0-0 per la Vecchia Signora. In totale, durante le sue direzioni, la Juventus ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.