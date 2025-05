Juventus contro le discriminazioni: l'iniziativa

Getty Images

DaLa Juventus considera di primaria importanza la promozione di una cultura sportiva basata su rispetto, tutela e crescita responsabile. Ecco perché, in collaborazione con ChangeTheGame, la prima associazione italiana impegnata nella lotta contro ogni forma di violenza e abuso nel mondo dello sport, il club ha avviato un percorso formativo dedicato agli allenatori e allo staff del settore giovanile maschile e femminile.Il primo incontro, tenutosi giovedì 20 febbraio presso il Training Center di Vinovo, ha coinvolto lo staff e gli allenatori del settore giovanile femminile, offrendo strumenti concreti per prevenire e contrastare ogni forma di abuso o discriminazione nell’ambiente sportivo. Durante la sessione, Daniela Simonetti, fondatrice di ChangeTheGame, ha presentato i dati della ricerca condotta da ChangeTheGame e Nielsen, la prima in Italia a indagare sull’impatto della violenza nello sport: un passo fondamentale per comprendere la portata del fenomeno e per costruire strumenti di protezione efficaci.

L’incontro ha stimolato una riflessione collettiva sulla necessità di un impegno concreto per rendere il calcio – e lo sport in generale – un ambiente sicuro, inclusivo e privo di discriminazioni.Oggi il secondo appuntamento con il settore giovanile maschileIl percorso formativo è proseguito oggi, giovedì 8 maggio, con un secondo incontro, che ha coinvolto lo staff e gli allenatori dell’attività di base maschile. L’obiettivo è sempre lo stesso: fornire strumenti utili per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso e creare un ambiente sportivo sempre più sicuro per i giovani atleti.In entrambi gli incontri ha partecipato anche Riccardo Tinozzi, dell’Area Psicologica di Juventus, per approfondire anche la Safeguarding Policy di Juventus, con particolare riguardo ai ruoli, alle responsabilità e al processo di segnalazione.