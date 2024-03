Per la, non riuscire ad andare a rete contro la Lazio in Serie A rappresenta un momento di delusione, poiché segna la prima volta dal 17 novembre 2012, sotto la guida di Vladimir Petkovic, che non riescono a segnare contro i biancocelesti (allora 0-0). Questo risultato evidenzia una sfida crescente nel superare la difesa avversaria e sottolinea l'importanza di migliorare l'efficacia offensiva. Tuttavia, serve anche come stimolo per rafforzare la strategia di gioco e individuare aree di miglioramento per garantire prestazioni più consistenti in futuro contro avversari di livello.