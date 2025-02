Juventus contro Inter: la rivalità si estende all'Infinity League

AFP or licensors

Anchesarà protagonista, l’evento calcistico di nuova generazione organizzato da DAZN. Il club nerazzurro si unisce così alle squadre già confermate per la competizione, in programma il 22 marzo al BMW Park di Monaco. L’Inter prenderà parte al torneo con una formazione “speciale”, insieme a, arricchendo ulteriormente il livello dell’iniziativa.L’adesione del club meneghino non è solo un’occasione per partecipare a un evento innovativo, ma rappresenta anche un omaggio ai campioni tedeschi che hanno lasciato il segno nella storia dell’Inter tra gli anni ’80 e ’90. Tra questi spiccano nomi leggendari come Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme, simboli per il club nerazzurro.

Dove vedere l'Infinity League

Come funziona l'Infinity League

Con la sua presenza, l’Inter completa ufficialmente il roster delle squadre che daranno vita all’Infinity League. L’evento promette spettacolo e innovazione, ponendosi come una vetrina esclusiva per i grandi club coinvolti.Nei prossimi giorni, DAZN svelerà i nomi delle grandi stelle del passato, e non solo, che prenderanno parte a questo innovativo torneo indoor. L’evento rappresenterà una fusione unica tra sport, intrattenimento e tecnologia, offrendo un’esperienza senza precedenti per gli appassionati di calcio.La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN in tutto il mondo e sarà accessibile gratuitamente. Gli spettatori potranno seguirla con telecronaca disponibile in italiano, tedesco e inglese, garantendo una copertura internazionale per un pubblico sempre più ampio.Ogni club parteciperà al torneo con una squadra formata da un mix di giocatori e giocatrici, includendo leggende del calcio, talenti emergenti e creator digitali semi-professionisti. Le partite avranno una durata totale di 20 minuti, suddivisi in due tempi da 10 minuti ciascuno.Il format prevede una prima fase a gironi, seguita da una fase a eliminazione diretta per determinare la squadra vincitrice. Inoltre, in ogni incontro, le squadre maschili e femminili di ciascun club si alterneranno in campo, giocando un tempo ciascuna, rendendo il torneo ancora più dinamico e inclusivo.