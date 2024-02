Lasi prepara a scendere in campo sabato alle ore 18 allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona. Obiettivo chiaro: la volontà di riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro l'Udinese allo Stadium nella serata di lunedì. Non sarà della gara Gleison Bremer squalificato ma chi deve fare attenzione è Dusan. Il motivo? Il centravanti serbo è diffidato ed in caso di ammonizione sarebbe costretto a saltare la gara seguente della sua Vecchia Signora. Certo, Vlahovic non vorrebbe ritrovarsi costretto a saltare il turno, quindi presterà attenzione.