Lasta preparando la gara di sabato alle 18 contro l'in trasferta. Con la volontà di riscattarsi dopo la sconfitta di lunedì sera all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Chi non sarà della gara però al Bentegodi è il difensore brasiliano Gleison. All'ex Torino infatti l'ammonizione contro i friulani è costata cara: raggiunta la somma di cartellini gialli prevista ora ha rimediato una giornata di squalifica. Per questo non ci sarà contro gli scaligeri. Tuttavia in mezzo alla difesa farà ritorno il capitano, Danilo, scontato il turno di squalifica.