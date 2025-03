Juventus contro il razzismo: l'iniziativa con Di Gregorio e Salvai

2025 Getty Images

DaUn incontro dedicato ai ragazzi a Vinovo, per discutere di razzismo insieme a Cecilia Salvai e Michele Di Gregorio. L’evento si è svolto oggi, 26 marzo, all’Allianz Training Center di Vinovo, a margine della tappa torinese della “Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out”, torneo nazionale di calcio a 7 under 14, promosso dalla Lega Serie A e dedicato agli oratori delle città delle squadre che militano nel massimo campionato di calcio.Michele Di Gregorio e Cecilia Salvai, portiere della Prima Squadra maschile e difensore della Prima Squadra femminile, hanno incontrato i giovani atleti delle parrocchie torinesi Immacolata Concezione e San Donato, per un momento di riflessione e discussione insieme, con al centro tematiche come l’importanza dell’amicizia, del rispetto, del gioco di squadra, della lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione, gli stessi temi del progetto della Junior Cup, che non a caso nel suo stesso nome riporta la frase “Keep Racism Out”.

Al termine dell’incontro, i ragazzi hanno regalato a Cecilia e Michele una maglia con il messaggio “Il calcio è amicizia”, uno dei simboli della competizione.All’incontro sono intervenuti anche Felice Fabrizio, People and Sustainability Manager del Club, Riccardo Tinozzi, Delegato alla Tutela dei Minori del Progetto FIGC-SGS del Club e componente dell'area Psicologica Juventus, Claudio Giovanni Cortese, Professore ordinario presso Dipartimento di Psicologia Università di Torino e Responsabile scientifico progetto Formazione Juventus, e Giulia Panebianco, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A.