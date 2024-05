Dopo la sconfitta del Bologna contro il Genoa, la Juventus ha la possibilità di arrivare almeno quarta in classifica. La sfida contro il Monza però, in programma all'Allianz Stadium alle 18, sarà importante per molti giocatori a prescindere dalla posizione finale dei bianconeri.Partendo dalla difesa, chissà se, almeno nel secondo tempo, ci sarà finalmente spazio per Djalò, che ancora non ha esordito con la Juve. Per il difensore portoghese c'è la possibilità di un prestito in estate.l'ex Empoli dovrebbe prendere il posto di Bremer quest'oggi e festeggiare così il rinnovo di contratto arrivato nelle ultime ore.I cambiamenti di Paolo Montero includeranno anche il centrocampo dove potrebbero essere impiegata includerlo nella rosa dell'Italia per l'europeo dopo la pre-convocazione nei trenta. Alcaraz invece, non sarà riscattato dalla Juventus che però non esclude a priori l'ipotesi di chiedere il rinnovo del prestito per un'altra stagione al Southampton.. Entrambi hanno vissuto una situazione simile quest'anno, partendo dietro nelle gerarchie rispetto a Cambiaso e Kostic. E per tutti e due il futuro alla Juventus è incerto. Dipenderà dalle offerte e dal pensiero di Thiago Motta. Quest'oggi comunque una chance di mettersi in mostra. Così come per Milik (o Kean) visto che Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina. Il polacco, che è favorito su Moise, dopo il gol su punizione contro il Bologna vuole concludere nel migliore dei modi una stagione complicata.