Lapotrebbe provare a sfruttare inel match di oggi contro il. Stando a un'analisi di Tuttosport, infatti, la fase difensiva dei rossoblù in queste situazioni è alquanto deficitaria, avendo subito 14 gol esclusi i rigori: nessuna squadra ha fatto peggio (il Frosinone è alla stessa quota). I bianconeri, di contro, hanno realizzato 11 reti in stagione in questo contesto, che pertanto potrebbero utilizzare a proprio vantaggio in una partita molto importante nella corsa alla prossima Champions League, che Massimiliano Allegri non può sbagliare.