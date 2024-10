Grintosa, energica, guerriera, piena di carattere, sono questi forse i migliori termini per descriverla. Una Juventus che non si arrende e vince per 3-2 con un uomo in meno. In Champions League nelle due apparizioni è una Vecchia Signora che vince e convince, discorso diverso però rispetto a quanto visto in campionato. I tre zero a zero consecutivi e poi la bella vittoria di Marassi contro il Genoa.Troppo presto per dare una risposta effettiva ma non troppo per sognare. Una Juventus che ora ha il compito di mantenere gli standard mostrati contro il Lipsia e il Genoa e non quelli delle sfide a Roma e Napoli. Il Cagliari sarà un crocevia importante: che la Juventus sia davvero quella di Lipsia che fa sognare? Una risposta definitiva ora non c'è ma la gara contro i sardi sarà la prima risposta. Certo però è che la Juventus di sognare non deve smettere perchè ha dimostrato di poter essere squadra unita, compatta verso gli obiettivi e soprattutto vincente che in fondo è l'unica cosa che conta, come diceva una bandiera del calibro di Boniperti.

