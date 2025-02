BELGA MAG/AFP via Getty Images

La Juventus aveva puntato con forza su Teun Koopmeiners questa estate proprio per trovare quel centrocampista in grado di fare la differenza in mezzo al campo. Da troppo tempo, infatti, la rosa bianconera era priva di un giocatore capace di garantire numeri da doppia cifra in gol e assist. Al di là dell'exploit di Rabiot nel 2022-23 (8 reti), nessuno dei vari Bentancur, Arthur, Paredes, Miretti, Fagioli, McKennie e Locatelli era riuscito a colmare questa lacuna.Koopmeiners era arrivato a Torino con un bagaglio di 29 gol e 15 assist in 129 partite (3 stagioni) con l'Atalanta, di cui la metà solo nell'ultimo anno, ma finora di quel rendimento non c'è traccia. E allora, tornano alla mente le parole di Fabio Capello, che a marzo dello scorso anno, parlando alla Gazzetta, disse: "Bel giocatore, ma va testato con una maglia pesante come quella della Juventus".