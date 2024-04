Anche il 25 aprile laè scesa in campo per la sessione di allenamento allapreparando la gara verso il Milan. Massimiliano Allegri però dopo le ultime uscite, non brillanti, nel corso degli allenamenti sta chiedendo maggiore intensità. Dal video pubblicato oggi dalla Vecchia Signora sui propri canali ufficiali si sente infatti il tecnico chiedere: "un dribbling e dalla via", "L'idea è quella di muoverla" per accelerare l'intensità del gioco. Allegri chiede anche ritmo nel lavoro, infatti si sente: "Questo è un altro ritmo" riferendosi proprio all'intensità dell'esercizio. Di seguito il video pubblicato dalla Juventus sui propri canali ufficiali riguardo l'allenamento di oggi in cui si possono vedere queste indicazioni di MaxVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.