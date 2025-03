Juventus, contestazione degli Ultras: niente confronto con la dirigenza, la reazione alla scelta del club

AFP or licensor

Nessun confronto degli ultras con dirigenti e giocatori della Juventus

Nella giornata di ieri i gruppi organizzati del tifo juventino avevano annunciato una contestazione e così è avvenutoin programma lunedì all'Allianz Stadium, gli ultras bianconeri si sono presentati all'esterno del J Hotel, dove è presente la squadra in ritiro prima del prossimo match. Una contestazione molto dura nei confronti di tutte le componenti del club. Dalla dirigenza ai giocatori ma anche e soprattutto l'allenatore, Thiago Motta.Diversi cori da parte degli ultras e striscioni, uno eloquente e che dimostra come non si "salva" nessuno dalla protesta.Ecco, una contestazione a 360 gradi quindi dopo questi mesi complicati, culminati con l'eliminazione dalla Coppa Italia. Evidente come però non siano solo i risultati ad aver spinto la parte più calda del tifo bianconero ad andare così contro dirigenza, giocatori e allenatore.Non c'è stato però l'effetto sperato da parte degli ultras, che volevano un confronto diretto con la dirigenza o con almeno i giocatori. Niente, dal J Hotel non è uscito nessuno. Una scelta che vista dal punto di vista di coloro che erano presenti alla contestazione, darà una motivazione ulteriore a proseguire la "protesta", già a partire dal match contro il Verona.