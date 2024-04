La possibilità di Antoniodi tornare allasembra esclusa, come riporta Sportitalia, poiché i bianconeri hanno un'unica opzione per una svolta in panchina. Inoltre, Conte ha riallacciato i rapporti con il Napoli dopo un incontro sorpresa a gennaio con ADL. Inizialmente, le probabilità di un ritorno erano al 10%, ma ora sono salite al 50%. Questa evoluzione sta catturando l'attenzione degli appassionati di calcio, creando una situazione da seguire con interesse. La dinamica in corso aggiunge suspense al panorama calcistico, con il destino di Conte e delle due squadre che rimane incerto.