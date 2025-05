Antonio Conte e la Juventus: cosa ci dice la serata di ieri

Cosa è successo ieri sera

Conte Juve, cosa succede adesso

Immaginateli così:. È l’immagine dei tifosiall’esplodere della festa scudetto del Napoli. La delusione di non essere protagonisti, la rabbia nel vedere una rivale vincere: sono sentimenti che ieri sera non hanno nemmeno bussato alla “bocca dell’anima”. Troppa la concentrazione nel tentare di scorgere anche il minimo indizio di una separazione tra Antonio Conte e il, una traccia che lo avvicini ulteriormente alla Juventus L’immagine è soprattutto una. L’immagine della serata – per chi la guarda dal punto di vista juventino -, è il gelo misto ad imbarazzo che si manifesta nell’abbraccio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Un gesto ancor più carico di significato perché arriva immediatamente dopo la stretta tra il tecnico salentino e Romelu Lukaku. Quella sì potente: un abbraccio lungo che si scioglie in lacrime di commozione.E poi ci sono le dichiarazioni. Per lo più è un continuo mandare la palla in tribuna, cercare di non dare nemmeno una soddisfazione a chi non aspetta altro collegato da casa. Ma alcune tracce interessanti si trovano dalle voci che escono dalla tv. Il primo è proprio Antonio Conte che segna e sottolinea delle differenze con Aurelio De Laurentiis: "Noi ci stiamo godendo tutto. Col presidente e la famiglia ho un ottimo rapporto. Col presidente ci siamo conosciuti, ho avuto la possibilità di conoscerlo: siamo due vincenti, in maniera diversa ma lo siamo".Da parte sua, il patron partenopeo si prende la scena con il messaggio più potente – certo, dipende sempre da che punto di vista lo si guarda -, della serata, ai microfoni Rai: "Se il suo richiamo fosse da qualche altra parte io non voglio costringere mai nessuno. Lo pregherò di rimanere, ma non lo posso di certo costringere".Cosa ci dice, dunque, la serata del Maradona di Napoli? Ci dice che tra l’ambiente partenopeo e Antonio Conte – che ha compiuto un’altra impresa sportiva -,il legame è fortissimo, sebbene si sia costruito solo nel corso di una stagione. Lo stesso non si può dire internamente dove più di qualcosa sembra scricchiolare. E adesso? Adesso, tocca aspettare. Rispettare le tempistiche: l’incontro tra Conte e De Laurentiis e di conseguenza le scelte sul futuro del tecnico salentino. Intanto, la Juventus resta spettatrice interessata.