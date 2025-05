Gazzetta - Juventus, all-in su Conte (e Pintus): ci pensa Chiellini

2024 Getty Images

La certezza è una sola: laci proverà. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo un anno complicato in casa bianconera si sente un assoluto bisogno di stabilità e concretezza, motivo per cui si continua a pensare che l'uomo giusto per la panchina sia. Una nuova avventura alla Continassa del tecnico salentino è "solo" un sogno al momento, che però si cercherà davvero di trasformare in realtà. E questo anche grazie a uno "sponsor" d'eccezione, quelche proprio in questa fase sta assumendo un peso sempre maggiore all'interno dell'organigramma societario e che Conte lo conosce molto bene, dopo anni passati insieme tra la Juventus e la Nazionale.

La Juventus può convincere Conte?

Le ultime su Pintus

Il ruolo di Chiellini

Il nodo della questione sta nel fatto che, ovviamente, non dipenderà tutto e solo dai bianconeri. L'allenatore, infatti, ha un contratto fino al 2027 con il, con cui trattare non è mai semplice. Ma secondo Gazzetta, da amante delle sfide qual è potrebbe farsi convincere dal progetto della Signora, che punta già dalla prossima stagione a costruire una squadra competitiva per lo scudetto senza più esperimenti, puntando per l'appunto su un tecnico esperto e carismatico.Conte, del resto, è garanzia di successo. Così come lo è nel suo settore l'altro Antonio che stuzzica tanto la Juventus, quelche è uno dei preparatori atletici più vincenti a livello europeo e conosce già bene il mondo bianconero, avendoci lavorato ai tempi di Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi e Didier Deschamps. Con il tecnico pugliese ha condiviso l'esperienza all'Inter, ora è con Carlo Ancelotti che però non seguirà in Brasile. Così Chiellini e colleghi proveranno a strapparlo al Real Madrid, con l'obiettivo di avere una stagione meno travagliata dal punto di vista degli infortuni.Pintus, sempre secondo Gazzetta, potrebbe comunque arrivare a prescindere da Conte: potrebbe anche rimpolpare lo staff di Igor Tudor, se quest'ultimo fosse confermato. La Juventus, dunque, riparte… dal passato, con lo stesso Chiellini destinato a un ruolo sempre più centrale a stretto contatto con Cristiano Giuntoli: sostanzialmente sarà un elemento di connessione tra l'area manageriale e la squadra, a cui può essere molto utile per trasmettere i valori e il DNA bianconero.





