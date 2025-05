Juventus-Conte, l'attesa sta per finire: l'incontro con il Napoli e la mossa successiva

Getty Images

La Serie A 2024/2025 è ufficialmente finita, co. E tutto ciò che è rimasto nel limbo in questi giorni adesso dovrà prendere una direzione. D'altronde, la concentrazione dei protagonisti era inevitabilmente sugli ultimi 90 minuti. Soprattutto quella de non poteva certo stare a pensare al futuro. E ora? Adesso che il Napoli ha vinto lo scudetto, che la Juventus sa quale sarà il proprio destino nella prossima stagione, che succederà? E sopratutto, quali saranno i prossimi passi?

Antonio Conte-Napoli, addio certo?



Antonio Conte-Juventus, le ultime

Dal triplice fischio di Napoli-Cagliari, due giorni fa, si sono sprecate le parole e le indiscrezioni. Soprattutto per tutte le dichiarazioni ri lasciate da Aurelio De Laurentiis , che in 24 ore ha confermato quello che tutti sospettavano, ovvero la possibilità concreta che Conte lasci il club dopo solo una stagione. "Se uno soffre l'ambiente deve andare via", le ultime parole di De Laurentiis sulla situazione del tecnico. E proprio nelle ultime ore si è rafforzato lo scenario che le strade tra il Napoli e Conte si separino, con Massimilianogià pronto a sostituirlo. Si attende l'incontro tra il tecnico e il club, o meglio, il presidente. Più passano le ore e più però, l'incontro somiglia ad un saluto formale per lasciarsi nel migliore dei modi.Non è un mistero che alla Continassa il nome di Conte ormai circola da tempo, è lui il candidato, in cima a tutti, con il secondo molto lontano. Fino ad ora, il club bianconero non ha fatto mosse concrete, ma non ne ha avuto neanche bisogno perché sapeva di dover rispettare certe tempistiche. Prima di tutto la fine del campionato, poi, l'incontro tra Conte e De Laurentiis. Ecco, manca quindi quest'ultimo per poi passare,Da quel momento, si entrerebbe nella fase calda. La strada sembra tracciata ma non è ancora certo definitiva.