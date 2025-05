Juventus, Conte, la Champions League: le parole di Marchisio

Le parole di Claudioa La Stampa:"La penultima giornata ci ha tenuto tutti col fiato sospeso anche solo pensando al duello tra Inter e Napoli, compatibilmente con quelle che sono le esigenze non sarebbe male rivivere queste emozioni più volte, non ovviamente per tutto il campionato. Il vantaggio di un punto sulla Roma e due sulla Lazio non è poco a questo punto, anche se l'impegno finale non sarà facile: il Venezia è a sua volta coinvolto in una lotta per non retrocedere ancora apertissima. Sono fiducioso, che la Juve possa farcela. Me lo auguro almeno perché in questi anni ha subito tanti cambiamenti dentro e fuori dal campo, ci sono stati tanti alti bassi, e pure questa stagione non è stata semplice. Ci sono tante distrazioni. Io mi ricordo il nostro primo scudetto, proprio con Conte in panchina.

A Trieste dovevamo vincere. Noi concentrati solo sul Cagliari, però chiedevamo del Milan: non era semplice gestire il Cagliari, a San Siro c'era il derby tra il Milan con cui lottavamo e l'Inter. Giocavi e pensavi alla partita, ma appena possibile ascoltavi gli aggiornamenti che arrivavano da Milano, non è così semplice da gestire. Non è semplice esprimere un giudizio perché è entrato in corsa. La Juventus deve andare in Champions League, se dovesse farcela alla fine il giudizio sarebbe positivo, non entusiasmante ma positivo sì. Invece con una mancata qualificazione la stagione sarebbe, ancora una volta, deludente.".