Getty Images

Juventus, Conte è un candidato per la panchina? Le ultime

18 minuti fa



La Juventus non ha ancora preso una decisione sull'allenatore bianconero della prossima stagione. Stando a quanto riferisce Tuttosport ci sarebbero due nomi, oltre a quello di Igor Tudor, in cima alla lista delle preferenze della dirigenza bianconera per il futuro prossimo. Due candidati secondo il quotidiano sarebbero il nome di Antonio Conte e di Gian Piero Gasperini. Il tecnico attualmente in forza al Napoli infatti non sarebbe così convinto di restare nel capoluogo campano nella prossima stagione complici anche le recenti polemiche.