Juventus, tutte le alternative a Conte: da Tudor a Gasperini, ma occhio alle sorprese di Comolli

Il valzer delle panchine ha stravolto tutto.anche nella prossima stagione: l'annuncio del club azzurro è arrivato in serata. Niente ritorno alla Juventus, dunque, per l'allenatore salentino: non sarebbero bastati i contatti diretti anche con, con De Laurentiis che ha convinto Conte a rimanere con diverse garanzie per il futuro.La domanda, dunque, sorge naturalmente spontanea:I nomi sul piatto sono tanti, e altrettanti sono gli scenari. Il mercato degli allenatori sta già girando soprattutto in Serie A, come, e il club bianconero è al centro di un vortice che è appena cominciato.

Panchina Juventus, i possibili candidati

Le possibili sorprese di Comolli

Oltre alla situazione in panchina, infatti, resta importante anche quella dirigenziale: Cristiano Giuntoli va verso la separazione con la Juventus dopo due stagioni . E le sliding doors del mercato portano il nome disempre più verso Torino, perciò ci saranno da valutare diverse soluzioni.Come anticipato, i nomi intorno all'ambiente bianconero sono diversi, così come le loro situazioni. Il primo scenario, però, non può che riguardare: il croato siede tutt'ora sulla panchina della Juventus, anzi: il lavoro svolto in questi mesi non può passare inosservato. Oltre a Tudor, che al momento ha un contratto anche per la prossima stagione, ci sono altri profili possibili per la Juve.Nonostante abbia incontrato la società della Roma, resta sempre da monitorare la situazione dil'allenatore difficilmente rimarrà all'Atalanta e al momento sembra orientato verso il club giallorosso, ma non è comunque una pista da escludere totalmente.Scendono invece nelle posizioni i nomi di Robertoe Stefano: i due erano profili vicini al nome di Cristiano, che come anticipato sembra orientato verso i saluti alla Juventus, perciò anche i nomi dei due allenatori sopra citatiIl jolly della Juventus, però, potrebbe essere proprio: il dirigente ha rassegnato le sue dimissioni da presidente deled è sempre più vicino al club bianconero, dove ricoprirà un ruolo importante anche nel campo delle decisioni.Il nome del prossimo allenatore, dunque,e proprio per questo non sono da escludere nomi a sorpresa, anche diversi da quelli già circolati nelle ultime settimane.





