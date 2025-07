Juventus, ancora contatti con Sancho: cosa manca per l'accordo?

Sancho alla Juventus, le ultime

Sancho, la Juventus ma non solo



Sancho e il nodo ingaggio

Chiuso il primo affare, quello che ha portato a Torino Jonathan David a zero, la dirigenza della Juventus continua a muoversi per portare alla Continassa nuovi rinforzi. Rinforzi mirati che aiuteranno il tecnico Igor Tudor nella prossima stagione. Chi potrebbe arrivare a Torino è Jadon Sancho. Un nome che già era stato vicino a Madama nelle scorse sessioni di mercato ma è una strada che può accendersi sempre più.La Juventus continua a portare avanti i contatti con Jadon Sancho e il suo entourage ma anche con il Manchester United per capire la fattibilità dell'affare. Lo United infatti vorrebbe liberarsi definitivamente di Sancho che percepisce un ingaggio importante e che a Manchester non vuole rimanere. Infatti i Red Devils pensavano di averlo ceduto definitivamente con il prestito al Chelsea tuttavia, i Blues hanno pagato anche la penale per far tornare a Manchester il giocatore. Quindi missione fallita per lo United che ora si trova nuovamente alle prese con la necessità di cedere Sancho.La Juventus sta monitorando anche le possibili rivali nella trattativa per Sancho. Se qualche settimana fa sembrava che il Napoli fosse in agguato e potesse accelerare da un momento all'altro oggi tutte le dirette rivali sembrano fredde. Sembrano infatti essersi allontanate al momento. Il nodo da sciogliere per un suo eventuale approdo alla Juventus è l'ingaggio . Troppo elevato per i parametri societari della Juventus. Sancho ha grandissimo potenziale questo è certo, in Serie A potrebbe fare la differenza complici le sue grandi qualità ma prima si devono fare i conti con l'ingaggio. Soltanto in quel momento la Juventus potrà provare l'affondo definitivo.





