Secondo quanto riporta AlfredoPedullà.it, la dirigenza della Juventus è in contatto con Mauricio Pochettino per affidargli la panchina della Juve nella prossima stagione visto che difficilmente Maurizio Sarri resterà in sella dopo l'eliminazione dalla Champions League. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, l'argentino non è l'unico tecnico contattato dalla Juve che ha già sondato sia Simone Inzaghi che Paulo Sousa. Ma non sono escluse sorprese. La certezza è che Sarri è arrivato a fine corsa.