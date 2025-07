CorSport - Juventus, nuovi contatti per Hjulmand: può lasciare lo Sporting

Getty Images

La nuova Juventus sta prendendo forma soprattutto con il mercato. Tra movimenti in entrata e in uscita, alla Continassa ci sono diverse idee per rinforzare la rosa bianconera in vista di una stagione molto importante, che deve segnare una differenza netta con quella precedente. La Juve può e deve tornare a competere, perciò serviranno i giusti innesti e le giuste partenze. Il club bianconero punta a coprire ogni reparto, e può farlo proprio grazie al mercato: in attacco è arrivato, ma serviranno altri acquisti e cessioni, a partire dalla soluzione al nodo. Anche in difesa e a centrocampo, però, la Juve sta cercando di individuare il profilo giusto.

Juventus, le novità su Hjulmand

Tra i nomi seguiti c'è anche, centrocampista dello Sporting che ha già giocato in Serie A con il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,proprio per il danese, che sembra essere una pista calda a Torino, anche e soprattutto nell'ottica di un clima tutt'altro che tranquillo in Portogallo.Già, a Lisbona non si respira un'aria leggera. Il caso, che sta tenendo banco da diverse settimane, ha messo in luce i rapporti complicati con la società e il presidente, ma l'attaccante svedese non sembra essere l'unico. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, anche Hjulmand starebbe vivendo una situazione di malessere per queste tensioni, scaturite in generale dalla partenza di Amorim.Il centrocampista potrebbe dunque preferire una nuova meta, e la Juventus resta attenta. Da parte dello Sporting, la prima risposta è stata chiara:per strappare Hjulmand da Lisbona. La cifra è molto alta, e come per Gyokeres sembra essere oggetto di dibattito con lo stesso giocatore, dato che era stata inserita con l'idea di avere Amorim come allenatore fino alla fine del suo contratto.Proprio per questo secondo lo stesso danese il valore della clausola, a sottolineare i rapporti complicati con lo Sporting. La Juve ha avuto nuovi contatti, e non è escluso che siano stati gli ultimi: Hjulmand resta uno dei profili seguiti con più attenzione.





