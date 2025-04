Juventus, contatti con il Psg per Kolo Muani

AFP via Getty Images

Il futuro di Randalallaresta ancora tutto da definire. L’attaccante francese classe 1998, attualmente di proprietà del Paris Saint-Germain, è al centro di valutazioni da parte della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da La Stampa, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra Juventus e PSG per discutere di un possibile trasferimento a titolo definitivo.Tuttavia, l’incognita principale riguarda il ruolo che Kolo Muani potrebbe avere nella nuova Juventus, soprattutto dopo il recente cambio in panchina. Con l’arrivo di un nuovo allenatore, gli equilibri tattici e le priorità di mercato potrebbero cambiare, influenzando direttamente le scelte sul suo futuro.

Non è escluso, infatti, che la Juventus decida di non procedere con l’acquisto, aprendo così la possibilità per Kolo Muani di fare ritorno a Parigi. In quel caso, l’attaccante potrebbe essere inserito nella rosa del PSG per il prossimo Mondiale per Club. Va detto, però, che anche a Parigi il suo futuro appare tutt’altro che certo: il club francese non considera Kolo Muani una pedina fondamentale e potrebbe valutare altre opzioni per il suo impiego o per una nuova cessione.