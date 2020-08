1









La Juve punta (anche) Rodrigo De Paul per rinforzare il centrocampo. Come riporta Calciomercato.com, vanno avanti i contatti tra la Juve, l'Udinese e gli agenti del calciatore. La formula potrebbe essere quella di un prestito con opzione di riscatto. "Contatti in ogni caso avviati - si legge -, senza fretta per la Juve che prima deve gestire un complicatissimo mercato in uscita. Mentre De Paul in vacanza con Paulo Dybala non vede l'ora che la trattativa possa entrare nel vivo".