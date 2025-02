Juventus, confronto società-squadra alla Continassa: fissati gli obiettivi

Le parole di Cristiano Giuntoli

Un confronto era inevitabile e puntualmente è andato in scena. Quest’oggi, all’interno del Training Center della Continassa, la squadra si è riunita per un faccia a faccia con l’allenatore Thiago Motta , il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e con la presenza dell’amministratore delegato Maurizioe del presidente Gianluca. Al centro della discussione, la prestazione deludente contro l’Empoli e l’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia, definita inaccettabile dalla dirigenza bianconera.

Juventus, confronto società-squadra

- Siamo in linea con quello che ha detto. Un prestazione inaccettabile ,ne è convinta squadra allenatore e noi. Ci siamo trovati con Maurizio Scanavino, Ferrero e il mister e abbiamo parlato alla squadra. Siamo tutti convinti di fare di più e centrare l'obiettivo Champions.La delusione è stata palpabile, ma l’incontro non si è limitato a un’analisi del recente passato. La Juventus ha infatti voluto sottolineare l’importanza di guardare avanti con determinazione, richiamando la squadra alle proprie responsabilità. Il messaggio è chiaro: reagire immediatamente e dimostrare sul campo di poter centrare l’obiettivo primario rimasto, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.La società si aspetta un cambio di atteggiamento già a partire dalla prossima partita contro il Verona. Il quarto posto è una priorità imprescindibile per il club, sia per motivi economici che sportivi. Thiago Motta, dal canto suo, ha ribadito la necessità di lavorare con umiltà e determinazione, consapevole che il suo progetto è ora sotto esame.