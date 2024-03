La Juventus si muove sul mercato e continua a monitorare i nomi in vista dell'estate. Il club bianconero sonda giovani, grandi colpi, ma anche la possibilità di cogliere le occasioni che il mercato sa regalare. Quindi si passa da nomi alla Koopmeiners fino a Felipe Anderson, ma anche i vari Diomandé e altri nomi sulla lista di Giuntoli e Manna. Tra questi, però, c'è un nome cerchiato in rosso, che con il passare delle settimane sta scalando le gerarchie: Mario Hermoso dell'Atletico Madrid. E le conferme arrivano.

Dalla Spagna: conferme su Hermoso alla Juventus



Ancora lontano dal rinnovo con i Colchoneros, infatti, le settimane passano e i bianconeri sono dell'idea di potersi inserire per portare a termine l'operazione, proprio sfruttando lo stallo. A riportarlo è il Mundo Deportivo, che spiega come dall'Italia stiano pensando concretamente al difensore mancino. Più passa il tempo e più è chiaro come il calciatore possa andarsene liberamente a zero. La Juve è una delle squadre più interessate al giocatore, che per caratteristiche tecniche e tattiche - doppio ruolo, terzino e centrale - piace eccome, oltre a inserirsi bene ne modo attuale. Conferme in arrivo, contatti e proposte che possono aprire nuovi scenari. Tra Spagna e Italia il canale è aperto.