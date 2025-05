AFP or licensors

Juventus, confermate le indiscrezioni: ecco chi ha lavorato a parte

2 ore fa



Dopo una giornata di riposo concessa alla squadra, Igor Tudor ha riunito nuovamente i suoi per il consueto allenamento mattutino a porte chiuse, in preparazione della delicata sfida di sabato pomeriggio (ore 18:00) contro la Lazio all'Olimpico. Un match che sa di bivio Champions per la Juventus, reduce dallo scontro diretto di Bologna e chiamata ora a confermare ambizioni e tenuta mentale anche in trasferta.



Il tecnico croato, però, potrebbe trovarsi ancora una volta a fare i conti con un'infermeria affollata. Oltre allo squalificato Yildiz e agli indisponibili di lungo corso — Bremer, Gatti, Cabal e Milik — restano in forte dubbio anche Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato nella seduta odierna e la loro presenza per il match dell’Olimpico è tutt’altro che scontata. Tudor attende segnali nelle prossime 48 ore, ma le incognite non mancano per un appuntamento che potrebbe pesare tantissimo nella corsa al quarto posto.