Juve-Empoli, il post conferenza stampa

I progressi del progetto Juventus e la fiducia della dirigenza nei confronti della squadra sono stati i temi centrali del dibattito post. Questi argomenti hanno animato la conferenza stampa di Thiago Motta , con alcune domande rivolte all’allenatore bianconero. Il tecnico ha risposto in modo telegrafico ma significativo, lasciando intendere la sua visione sul futuro della squadra.Parallelamente, Motta è già concentrato sulle prossime sfide e sta studiando attentamente le prime mosse per la formazione che affronterà l’Empoli domani. L’allenatore valuterà lo stato fisico e mentale dei suoi giocatori per schierare la migliore formazione possibile.Di seguito, il video didall’Allianz Stadium.