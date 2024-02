In un momento cruciale per la Juventus, desiderosa di risollevarsi e rilanciarsi nel campionato, l'incontro contro il Frosinone in Serie A, in programma domenica alle 12:30, assume un'importanza cruciale. In questo giorno di vigilia, il tecnico Massimiliano Allegri torna a esprimersi in conferenza stampa, pronto a trasmettere fiducia e determinazione alla squadra. La Juventus cerca non solo la vittoria, ma anche di mandare un chiaro segnale al campionato, dimostrando la sua forza e la sua volontà di risalire la classifica. Questo match rappresenta un'opportunità fondamentale per iniziare una svolta positiva e riguadagnare fiducia sia in campo che tra i tifosi.