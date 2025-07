Juventus, tutti i retroscena della trattativa per Conceicao e a che punto siamo

La Juventus è a un passo da Francisco, ma l’ultimo metro resta ancora da percorrere. Nulla può essere dato per scontato, anche se il traguardo appare ormai vicinissimo. La clausola rescissoria dell’esterno portoghese scade a mezzanotte: attualmente fissata a 30 milioni di euro, dopo questo termine aumenterà del 50%, salendo a 45 milioni. Un cambiamento che potrebbe modificare radicalmente le basi della trattativa, rendendo più complicato l’affare per i bianconeri. Al momento, la Juventus è in pole rispetto alla concorrenza, ma con la nuova clausola potrebbero inserirsi altri club europei pronti a rilanciare.

Conceicao Juve, l'offerta

Jorge Mendes, regista della trattativa

Tudor e la fiducia totale in Francisco

Il gesto di Conceição: rinuncia al 20% del cartellino

Il club bianconero sta lavorando per presentare in giornata l’offerta ufficiale: una proposta da 25 milioni di euro più bonus, che si avvicina sensibilmente alla clausola attuale. L’obiettivo è chiudere il prima possibile per evitare rischi, soprattutto alla luce dell’interesse crescente per il classe 2002. Il Porto, inizialmente freddo, ha mostrato segnali di apertura grazie anche all’azione di alcuni protagonisti chiave dietro le quinte.Il super procuratore Jorge Mendes è stato l’uomo chiave della trattativa. Dopo aver raccolto la volontà del giocatore di proseguire la sua avventura a Torino, Mendes ha iniziato a tessere la tela tra Juventus e Porto. Ha mediato nei momenti di stallo, riattivato i dialoghi quando i rapporti sembravano raffreddati, e fatto da garante per entrambe le parti. Il suo lavoro è stato determinante per riportare il club portoghese al tavolo e far avanzare concretamente l’operazione.Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche Igor Tudor , convinto delle potenzialità di Conceição. Il tecnico croato ha ribadito al club il proprio desiderio di continuare a lavorare con il portoghese, e lo stesso ha fatto con il calciatore, convincendolo definitivamente a restare a Torino. Nell’idea tattica di Tudor, Conceição è uno dei due trequartisti a supporto della punta, accanto a Yildiz e alle spalle di Jonathan David.Infine, da sottolineare il gesto concreto di Francisco Conceição, che ha scelto di rinunciare al 20% del proprio cartellino. Una decisione che permette alla Juventus di ridurre il costo complessivo dell’operazione, abbassandolo da 30 a circa 24 milioni. Un segnale forte della volontà del giocatore di rimanere in bianconero, anche se è probabile che quel sacrificio venga compensato in futuro con l’ingaggio. Un gesto tutt’altro che scontato, che racconta tutta la determinazione del giovane talento portoghese.