Tuttosport – La Juventus lavora per tenere Conceicao

AFP or licensors

Francisco “Chico” Conceiçao è uno di quei talenti che dividono: estroso, rapido, capace di sprazzi brillanti ma anche di lunghe pause. La Juventus si interroga sul suo futuro, e la clausola da 30 milioni di euro per il riscatto dal Porto non sembra più così scontata, nonostante inizialmente fosse stata considerata congrua.La valutazione assoluta è già oggetto di discussione, ma a rendere il tutto ancora più incerto è la strategia dell’allenatore che guiderà la Juve la prossima stagione – un nodo ancora da sciogliere.

Conceicao Juve, la situazione

Chico era finito ai margini anche sotto Tudor, come dimostrato dallo sfogo social successivo alla panchina contro la Roma. Ma poi le necessità hanno imposto al tecnico croato un cambio di rotta. E nella cruciale sfida contro l’Udinese, l’ala portoghese ha risposto con un secondo tempo di qualità, ricordando quel giovane travolgente dei primi mesi in bianconero.Tuttavia, la sua incostanza – soprattutto fisica – e l’alternanza di prestazioni lo rendono un investimento rischioso. Vale davvero 30 milioni un giocatore così ondivago? Forse sì, ma tutto dipenderà anche dal rendimento nella sfida decisiva di Venezia.Secondo quanto riporta Tuttosport, un’ottima prestazione potrebbe far pendere la bilancia verso il riscatto o, quantomeno, una proroga del prestito per il Mondiale per club. Uno scenario che converrebbe anche al Porto, interessato a valorizzare il proprio talento su un palcoscenico internazionale.Il super-procuratore Jorge Mendes, uomo-chiave nei rapporti tra i due club, potrebbe favorire questo tipo di operazione, magari aprendo in futuro a formule alternative: riscatto parziale, sconto, o rinnovo del prestito. Insomma, la partita legata al futuro di Conceicao potrebbe vedere un tempo supplementare il cui risultato è tutt’altro che scontato.