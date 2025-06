Dal Portogallo: la Juventus pagherà la clausola di Conceicao, c'è la data

AFP via Getty Images

Conceicao Juve, tutti i dettagli

La Juventus è pronta a chiudere un'importante operazione di mercato in entrata: Francisco Conceição sarà un nuovo giocatore bianconero. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, la società bianconera ha deciso di versare i 30 milioni di euro della clausola rescissoria prevista nel contratto del giovane talento portoghese con il Porto.Il pagamento avverrà tra il 15 giugno e il 15 luglio 2025, finestra temporale prevista dal contratto, dopo la quale la clausola aumenterebbe del 50%, raggiungendo i 45 milioni di euro. La Juventus ha dunque deciso di affondare il colpo subito, evitando rilanci da parte di altri club interessati.

La Juventus non chiederà alcuno sconto sui 10 milioni di euro già versati al Porto per il prestito del giocatore nella stagione 2024/25 (7 milioni fissi e 3 milioni di bonus legati alla qualificazione alla Champions League), come confermato da Record.Conceição ha rifiutato offerte provenienti dall’Arabia Saudita, dimostrando la sua ferma volontà di proseguire la carriera in Serie A. Alla Juventus lo attende un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra ben superiore rispetto all’ingaggio di 1 milione di euro percepito al Porto.Infine, va sottolineato che Francisco Conceição incasserà anche il 20% della clausola da 30 milioni, come previsto dall'accordo stipulato al momento del suo ritorno al Porto dall’Ajax.