Juventus, cosa è successo con Conceicao? La ricostruzione e quando arriva l'ufficialità

Francisco, ile la Juventus si trovano al centro di un vero e proprio ciclone. Dove, per definizione, si intende la zona relativamente tranquilla mentre tutto intorno la tempesta scatena la sua forza generando confusione. È questa la perfetta descrizione di quanto accaduto nelle ultime ore nella trattativa che porterà il portoghese a diventare ufficialmente un calciatore bianconero.In particolare, si tratta di un foglio firmato da Conceicao che attesta la rinuncia del calciatore a quanto gli sarebbe spettato dalla trattativa, in quanto titolare delIl documento è stato recapitato nella serata del 16 luglio, quando ormai Juventus e Porto avevano trovato un’intesa ––, prendendosi il tempo necessario per definire ogni aspetto burocratico.

Nessun ultimatum tra le parti

Tudor non ha dubbi: Conceicao sarà al centro del progetto

Ed è così che, mentre all’esterno regnava il caos, al centro della trattativa tutto procedeva in modo ordinato, proprio come previsto. Sorride il Porto che, alla fine, incasserà la cifra stabilita dalla clausola, anche se dilazionata. Sorride la Juventus che potrà evitare di pagare subito i 30 milioni,Sorride anche il giocatore che, con il supporto del proprio entourage capitanato da Jorge, ha indirizzato la trattativa: nessuna alternativa presa in considerazione, la volontà è sempre stata quella di continuare a vestire la maglia bianconera. La rinuncia al 20% lo dimostra ampiamente. Un gesto tutt’altro che scontato, che gli vale la riconoscenza del tifo juventino. Applausi e, forse, anche qualche coro: sembra già di sentirli quando farà la sua prima apparizione a Torino, in concomitanza con il raduno della squadra, previsto per il 24 luglio.Infine, sorride soprattutto Igor Tudor. Il tecnico croato, fin dai primi confronti con Comolli,. Le iniziali incomprensioni, le panchine e un post social che fece discutere – “Un giorno sapranno”, aveva scritto Conceicao dopo l’ennesima esclusione –, si sono trasformate in un rapporto consolidato nell’ultima parte della scorsa stagione, fino alla partecipazione al Mondiale per Club.Nessun dubbio sull’affare con il Porto e nessun dubbio nemmeno daldi vista tattico: neldi Tudor c’è ampio spazio per il talento portoghese. Lì, tra le linee, a scombinare le carte delle difese avversarie, dialogare con Yildiz e innescare Jonathan. In attesa di rivedere le accelerazioni di Chico, si procede rispettando i tempi giusti, senza forzare.