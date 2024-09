Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della Juventus,ha svelato anche che cosa gli ha dettoal momento del suo arrivo a Torino: "Nulla di particolare, mi ha detto di godermi l'esperienza e mostrare il mio calcio, le mie qualità", le parole del giovane esterno portoghese, al momento ai box per infortunio ma in fase di recupero. "Ed è quello che ho fatto, cercando di aiutare la squadra. Non sono ancora al mio livello migliore ma piano piano lo raggiungerò".