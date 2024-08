Francisco Conceicao, nuovo acquisto della Juventus ufficializzato nella giornata di oggi, ha voluto salutare il Porto, suo ex club, tramite un posto sul proprio profilo Instagram. Il giocatore è approdato in bianconero con la formula del prestito a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni più tre di bonus. Di seguito le parole dell'ala portoghese: "Per giocare a Porto devi dare la tua vita. Così ho fatto dal primo all'ultimo giorno. Grazie e già FOOTBALL CLUB PORTO. Sempre, per sempre".