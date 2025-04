Nuovo ruolo per Conceicao con Tudor? Cosa può cambiare

Getty Images

Igor Tudor ha già cominciato a cambiare la Juventus. Parlare di rivoluzione, tuttavia, non sarebbe corretto, e probabilmente di rivoluzione si è parlato ampiamente a inizio anno. L'allenatore bianconero vuole piuttosto dare la sua impronta, partendo da idee e concetti chiari e semplici, ma non per questo banali: si tratta di, un pensiero alla base della storia del club.Il croato ha già mostrato di avere pensieri ben precisi, sia sul momento della squadra, sia su come schierarla in campo: la difesa a tre è stata la novità maggiore rispetto alla gestione di Thiago Motta, che ha sempre preferito il 4-2-3-1. Ciò che può cambiare, inoltre, sono gli interpreti: contro il Genoa sono rimasti in panchina alcuni "fedelissimi" di Motta, mentre altri sono entrati a partita in corso, come

Come può giocare Conceicao con Tudor

L'esterno portoghese è partito fuori con il Genoa, ma ha avuto la sua chance dal 66', quando ha sostituito. Conceicao potrebbe cambiare il suo ruolo con Tudor, e lo ha già dimostrato a partita in corso proprio nella prima gara con il nuovo allenatore.Dopo aver giocato sempre da esterno a destra insieme ai due trequartisti, il portoghese potrebbe reinventarsi come centrale, destino che può toccare anche a, oltre a, che ha già dimostrato le sue qualità da trequartista centrale.