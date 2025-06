Sky - Il Porto rifiuta la prima offerta della Juve per Conceiçao

AFP via Getty Images

La Juventus sta lavorando continuamente per il futuro di Francisco Conceiçao. I bianconeri vogliono proseguire insieme all'esterno portoghese, che dopo un primo momento di difficoltà con Tudor si è decisamente preso la scena con prestazioni di livello e due goal all'esordio nel Mondiale per Club. Proprio per questo il club bianconero insiste per cercare l'intesa con il Porto.



Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il club portoghese ha rifiutato una prima offerta della Juventus per Conceiçao, giudicata insufficiente. La clausola fissata dai biancoblù resta di 30 milioni di euro, ma i bianconeri vorrebbero provare a ottenere uno sconto.

Juventus-Conceiçao, le ultime sul futuro





Non sarà certo l'ultimo tentativo della Juve, che ha già dimostrato la volontà di prolungare la permanenza di Conceiçao a Torino. Nei giorni scorsi i bianconeri si erano mossi anche con l'agente del giocatore, Jorge Mendes, che aveva lavorato sui dossier dell'esterno portoghese già nei mesi scorsi, proprio nell'ottica di uno sconto sulla clausola.



L'agente del classe 2002, dunque, potrebbe fare altrettanto anche in questa occasione, soprattutto considerando la volontà della Juventus. La prima offerta è stata rispedita al mittente, ma i bianconeri ci riproveranno: Conceiçao resta una delle situazioni più importanti in casa Juve.





